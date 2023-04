Scherma Under 23 | lascia la vittoria all’avversaria infortunata | la storia di Gaia e Emilia

(Di domenica 16 aprile 2023) Nellach’è sport in cui non esiste pareggio può succedere che da una finale non esca fuori nessuna sconfitta. Perché “l’amicizia vale più d’una”, parole (commosse) di chi ha vinto. E perché “non provare a vincere, dinanzi a un’avversaria, ch’è prima di tutto un’amica,si, è la cosa più giusta che ho pensato di fare, e la rifarei altre mille molte”, le fa eco chi non ha vinto, e però neppure perso. È laspeciale, resa tale da due ragazze speciali a propria volta, d’un sabato in pedana che racconta l’essenza dello sport, e dei valori che laincarna, afferma e diffonde. Vercelli, Campionati Italiani23. Finale di spada femminile.Traditi – Fiamme Oro Roma – edRossatti – Accademia Bernardi ...

