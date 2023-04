Scherma | finale under 23 | il gesto di fair play di Rossatti dopo l' infortunio di Traditi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baronemarco80 : Il gesto di fair play alla finale dei campionati italiani di scherma under 23: l'atleta in vantaggio si infortuna,… - MafaldaraS : RT @Open_gol: Scegliendo volontariamente di non continuare la sfida, ha consegnato la vittoria all'infortunata Gaia Traditi - Open_gol : Scegliendo volontariamente di non continuare la sfida, ha consegnato la vittoria all'infortunata Gaia Traditi - Lantidotosocial : RT @corrierebologna: Scherma, l'avversaria si fa male, la ferrarese Emilia Rossatti rinuncia all'assalto e lascia scadere il tempo: standin… - zizionice : RT @a83961129: Il gesto di fair play alla finale dei campionati italiani di scherma under 23: l'atleta in vantaggio si infortuna, l'avversa… -

Nel campionato italiano under 23 di spada a Vercelli Gaia Traditi è in vantaggio 12 - 9 ma si infortuna a 17 secondi dalla fine. L'avversaria si fa male, lei si ferma e le consegna di fatto la vittoria. Grande dimostrazione di fair play nella finale della spada ai campionati italiani Under 23 di scherma, a Vercelli. Alla fine Gaia Traditi ha vinto 12 - 9 su Emilia Rossatti. L'atleta romana si è infortunata a una caviglia a 17 secondi dalla fine.

Gaia si fa male in finale a un passo dal titolo italiano, la rivale Emilia non la attacca e rinuncia a batterla: "Oggi mi ha insegnato tanto". E scoppia in lacrime. A Vercelli un gesto di fair play fa il giro del web. Durante la finale dei campionati italiani di scherma Under 23, l'atleta in vantaggio, Gaia Traditi, si infortuna a soli 17 secondi dalla fine.