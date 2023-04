Scacchi | Mondiale 2023 | Ding Liren colpisce ancora e batte Ian Nepomniachtchi con il Sistema di Londra Match sul 3-3

(Di domenica 16 aprile 2023) Di nuovo parità. Non finisce mai di stupire ilche assegna il titoloditra Ian. Il cinese, stavolta, si rende protagonista di un inedito assoluto in tutta la storia iridata dal 1886 a oggi. Non solo: con ciò porta anche a casa la seconda vittoria del confronto, il che gli consente di riagguantare il russo nel complesso: siamo infatti sul 3-3. 4 risultati decisivi su 6 partite non si verificavano dal 1981 (Karpov-Korchnoi, ildi Merano), di più solo nel 1958 con il terzo e ultimo Botvinnik-Smyslov (5 su 6). Nel primo caso Karpov andò sul 3-1 ed era l’epoca in cui vinceva chi arrivava per primo a 6 successi, nel secondo Botvinnik fu già sul 4,5-1,5 e si riprese il titolo strappatogli l’anno precedente. Si giocava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Un'apertura mai usata nei match mondiali, un attacco spettacolare, la nuova parità. Ding Liren, con il Sistema di L… - federscacchi : #scacchi #NepoDing Sesta partita e quarto risultato decisivo al Mondiale @FIDE_chess: Ding Liren vince e raggiunge… - PoliteKosmo : RT @LiberoPetrucci: Se ci fosse un italiano al mondiale di scacchi darebbe forfait dopo essere caduto dalla sedia. - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese attacca per prendersi la seconda vit… - LiberoPetrucci : Se ci fosse un italiano al mondiale di scacchi darebbe forfait dopo essere caduto dalla sedia. -

Di nuovo parità. Non finisce mai di stupire il match che assegna il titolo mondiale di scacchi tra Ian Nepomniachtchi e Ding Liren. Il cinese, stavolta, si rende protagonista di un inedito assoluto in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 15:07 Per oggi è tutto con i fatti in corso ad Astana. Il prossimo appuntamento è per martedì 18, e dunque ci ritrove ...