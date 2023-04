Sbaglia anche la Juventus: Defrel vale l’1-0 del Sassuolo (Di domenica 16 aprile 2023) Passo falso anche della Juventus prima del ritorno dei quarti di Europa League. A Reggio Emilia partita molto tattica che viene decisa dal gran gol di Defrel sull'errore di Fagioli. I bianconeri nel finale trovano due occasioni chiare ma Consigli si supera Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Passo falsodellaprima del ritorno dei quarti di Europa League. A Reggio Emilia partita molto tattica che viene decisa dal gran gol disull'errore di Fagioli. I bianconeri nel finale trovano due occasioni chiare ma Consigli si supera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... therealfrenzo : Questo piuttosto mi sembra un commento tecnico giusto ed interessante. Ma Dario non ne sbaglia una, non sono sorpre… - cergi01 : RT @maurorizzi_mr: Non vedo perché dovrei farlo, già pago per pulire quello che imbrattate, dovrei pagare anche per difendervi? Paga chi s… - luca_ciliani : @Mnuorchibus @juanito92x Con De Zerbi dopo due sconfitte perché magari uno sbaglia un passaggio in costruzione arri… - Pearl984 : @Neno52973994 Ormai è anche condizionato psicologicamente quindi magari viene servito bene una volta su 20 e sbagli… - paoloangeloRF : Andiamo bene sbaglia anche chiesa #FinoAllaFineForzaJuventus #SassuoloJuventus -