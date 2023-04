(Di domenica 16 aprile 2023)ntus 1-0 il gol viene segnato da Defrel. I bianconeri restano al settimo posto in Serie A. Lantus si ferma contro il, la squadra di Dionisi domina per tutta la partita e trova il gol al minuto 64 con Defrel dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma ì neroverdi giocano bene ed hanno anche l’occasione di raddoppiare contro unache esprime poco gioco e scarnissime idee. Laresta bloccata al settimo posto ed il Napoli guadagna un altro punto sui bianconeri. Dalle parti di Torino, infatti, pensavano ancora alla rimonta scudetto attraverso un azzeramento della. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Sassuolo super: Juve dominata, ora sperano nello sconto penalizzazione #Allegri #Juve #sassuolo #serieA… - AleMala13 : @DiegoDeLucaTwit Cazz il super fenomeno Berardi che il Sassuolo con lui parte con 2 goal di vantaggio. E la Juventu… - mimmocast : @gon_zlla @DucaAndrea85 Che c'è di costruttivo nel cambiare sempre allenatore.Ha vinto la super coppa e in corsa ch… - super_pio : @Caseddone @_LucaMG @Nicolasgiardi @marifcinter Si discute eccome. Tutti gli infortuni che ha avuto passano anche d… - costellato : Verona _Sassuolo 2 a 1 super Hellas al 120° compleanno! -

...A già in campo Lecce e Sampdoria mentre alle 15 troviamo Torino - Salernitana e a seguire-... partita in corso di svolgimento ALBANIALEAGUE Kukesi - Vllaznia 15:00 Laci - Partizani 15:......in Champions e balbettante in campionato: ecco perché Inter, il paradosso di Inzaghi: ...00 Inter 1 Fine 2 Roma Sabato 8 Ottobre 2022 - 15:001 Fine 2 Inter Domenica 16 Ottobre 2022 - 12:......giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lecce - Sampdoria 15.00 Torino - Salernitana 18.00-... domenica 16 aprile 2023 Programma delle partite del 16 aprile 2023 ALBANIALEAGUE Kukesi - ...

Sassuolo super: Juve dominata, ora sperano nello sconto ... napolipiu.com

Sassuolo-Juventus: pagelle e tabellino del match del 'Mapei Stadium' valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A ...45' - Cinque i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. 44' RABIOT!! - Nuovamente di testa il francese, sugli sviluppi del corner battuto da Cuadrado, ma stavolta non ...