Sassuolo, Maxime Lopez: «Da squadra possiamo vincere contro tutti» (Di domenica 16 aprile 2023) Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo il successo dei neroverdi contro la Juve: le dichiarazioni Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Juve. VITTORIA – Sappiamo che siamo una squadra che può far gol a tutti mentre abbiamo avuto problemi in fase difensiva. Ma sappiamo che se la facciamo da squadra possiamo vincere anche con la Juve che ha Pogba, Di Maria e Vlahovic. Serve qualcosa di più e questo pomeriggio lo abbiamo avuto. SALTO – Devo avere più continuità nelle partite, da quando sono arrivato in Italia ho lavorato tatticamente e sulla fase difensiva. Senza essere presuntuoso non ho problemi con la palla, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023), centrocampista del, ha parlato dopo il successo dei neroverdila Juve: le dichiarazioni, centrocampista del, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Juve. VITTORIA – Sappiamo che siamo unache può far gol amentre abbiamo avuto problemi in fase difensiva. Ma sappiamo che se la facciamo daanche con la Juve che ha Pogba, Di Maria e Vlahovic. Serve qualcosa di più e questo pomeriggio lo abbiamo avuto. SALTO – Devo avere più continuità nelle partite, da quando sono arrivato in Italia ho lavorato tatticamente e sulla fase difensiva. Senza essere presuntuoso non ho problemi con la palla, ...

