Sassuolo-Juventus, Serie A: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 16 aprile 2023) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il match valido per la trentesima giornata di Serie A, l’undicesima del girone di ritorno: Sassuolo-Juventus. I padroni di casa sono già salvi e sono in una posizione tranquilla di classifica, mentre gli ospiti vogliono tornare in corsa per un piazzamento in Champions League nonostante la penalizzazione di 15 punti. Nella gara di andata, giocata all’Allianz Stadium di Torino, netto successo bianconero per 3-0. Il momento delle due squadre Federico Chiesa (Crediti foto: Juventus FC Twitter)Il Sassuolo punta a disputare una stagione tranquilla, con obiettivo la salvezza, come lo scorso anno, quando ha chiuso all’undicesimo posto in campionato. Il club ha confermato Dionisi sulla panchina. Il rendimento non era stato dei migliori ma ultimamente c’è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il match valido per la trentesima giornata diA, l’undicesima del girone di ritorno:. I padroni di casa sono già salvi e sono in una posizione tranquilla di classifica, mentre gli ospiti vogliono tornare in corsa per un piazzamento in Champions League nonostante la penalizzazione di 15 punti. Nella gara di andata, giocata all’Allianz Stadium di Torino, netto successo bianconero per 3-0. Il momento delle due squadre Federico Chiesa (Crediti foto:FC Twitter)Ilpunta a disputare una stagione tranquilla, con obiettivo la salvezza, come lo scorso anno, quando ha chiuso all’undicesimo posto in campionato. Il club ha confermato Dionisi sulla panchina. Il rendimento non era stato dei migliori ma ultimamente c’è stata ...

