Sassuolo-Juventus oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Una grande sfida al "Mapei Stadium". Questa sera, alle ore 18, il Sassuolo di Alessio Dionisi riceve a domicilio la Juventus di Massimiliano Allegri per una partita che si preannuncia molto interessante. Da una parte c'è la Vecchia Signora che nonostante il -15 insegue il sogno della remuntada europea (il sesto posto dell'Atalanta dista appena 4 lunghezze). Dall'altra un gruppo che vuole chiudere al meglio la stagione, finora comunque positiva (i neroverdi si trovano in 12esima posizione con 37 punti). Sul fronte formazioni le novità dell'ultima ora riguardano Berardi e Kean, entrambi out per questa sfida. L'esterno mancino si è fermato per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore. Al suo posto giocherà Bajrami, con Laurientè sul lato opposto e Pinamonti centravanti. L'attaccante della Juve ha accusato un problema muscolare al ...

