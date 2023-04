Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni (Di domenica 16 aprile 2023) In campo alle 18 la sfida di Serie A tra Sassuolo e Juventus, ecco le probabili formazioni con le scelte di Dionisi e Allegri In campo alle 18 la sfida di Serie A tra Sassuolo e Juventus, ecco le probabili formazioni con le scelte di Dionisi e Allegri. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi. Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) In campo alle 18 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Dionisi e Allegri In campo alle 18 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Dionisi e Allegri.(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.(3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

