Sassuolo-Juventus | la MOVIOLA LIVE | Paredes rischia | i neroverdi chiedono il rigore

Minuto 65, ilpassa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 16 ...... il centrocampista della, suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il. Sugli sviluppi di un calcio d'...REGGIO EMILIA -si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la Lazio: segui in ...

REGGIO EMILIA - Giornata da dimenticare per Nicolò Fagioli: il centrocampista della Juventus, suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei St ...29' DI MARIA!! - Bravissimo Chiesa a recuperar palla e a servire Di Maria, gioco di prestigio dell'argentino che si libera di un avversario e non trova per poco lo specchio della ...