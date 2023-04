Sassuolo-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Paredes rischia, i neroverdi chiedono il rigore. Niente penalty su Gatti (Di domenica 16 aprile 2023) Il match tra Sassuolo e Juventus, in scena alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il primo posticipo domenicale della 30esima giornata... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Il match tra, in scena alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il primo posticipo domenicale della 30esima giornata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #Szczesny da domani tornerà a disposizione, ma per precauzione contro il Sassuolo toccherà a #Perin ??????@GoalItalia - GiovaAlbanese : #Szczesny parte per Sassuolo: domani andrà in panchina. #Allegri convoca pure #Barbieri. Mentre #Barrenechea domani… - Gazzetta_it : Juve, l’ultimo degli Allegri boys: con il Sassuolo a destra c’è Barbieri - dariopelle3 : Una bruttissima #Juventus perde 1-0 al #MapeiStadium, durante il 1T i ???? restituiscomo il favore ma nel 2T #Defrel… - guifontes23 : Sassuolo 1-0 Juventus TR -

Fagioli sbaglia sul gol del Sassuolo, viene sostituito e scoppia a piangere in panchina Minuto 65, il Sassuolo passa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist ... Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 16 ... Fagioli, lacrime in Sassuolo - Juve: cos'è successo ... il centrocampista della Juventus , suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo . Sugli sviluppi di un calcio d'... Diretta Sassuolo - Juve 1 - 0: sblocca Defrel al 64' LIVE REGGIO EMILIA - Sassuolo e Juventus si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la Lazio: segui in ... Minuto 65, ilpassa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 16 ...... il centrocampista della, suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il. Sugli sviluppi di un calcio d'...REGGIO EMILIA -si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la Lazio: segui in ... Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Sassuolo - Juventus 1 - 0 | I neroverdi domano i bianconeri Grande vittoria del Sassuolo contro la Juventus che diventa una delle vittime preferite dei neroverdi. Il primo tempo è piuttosto brutto e non ci sono occasioni né da una parte né dall’altra. Nella ... Pagelle Sassuolo-Juventus 1-0: Defrel beffa Allegri, delude la coppia Vlahovic-Milik Termina 1 a 0 la partita tra Sassuolo e Juventus. Grande successo dei neroverdi che hanno meritato il vantaggio nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo bloccato e senza occasioni da ... Grande vittoria del Sassuolo contro la Juventus che diventa una delle vittime preferite dei neroverdi. Il primo tempo è piuttosto brutto e non ci sono occasioni né da una parte né dall’altra. Nella ...Termina 1 a 0 la partita tra Sassuolo e Juventus. Grande successo dei neroverdi che hanno meritato il vantaggio nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo bloccato e senza occasioni da ...