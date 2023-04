Sassuolo-Juventus, Fagioli in lacrime dopo la sostituzione: suo l’errore sul gol neroverde (Di domenica 16 aprile 2023) La Juventus è sotto 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A portare in vantaggio i bianconeri ci ha pensato Gregoire Defrel, che ha approfittato perfettamente dell’errore commesso ad inizio azione dal centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Quest’ultimo due minuti più tardi è stato sostituito dal tecnico Massimiliano Allegri, che ha deciso di mandare in campo Fabio Miretti. Una scelta che Fagioli non ha mandato giù, non tanto per il cambio in sé, quanto per il fatto che sia avvenuto dopo l’errore, tant’è che ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Laè sotto 1-0 al Mapei Stadium contro ilnel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A portare in vantaggio i bianconeri ci ha pensato Gregoire Defrel, che ha approfittato perfettamente delcommesso ad inizio azione dal centrocampista bianconero Nicolò. Quest’ultimo due minuti più tardi è stato sostituito dal tecnico Massimiliano Allegri, che ha deciso di mandare in campo Fabio Miretti. Una scelta chenon ha mandato giù, non tanto per il cambio in sé, quanto per il fatto che sia avvenuto, tant’è che ha abbandonato il terreno di gioco in. SportFace.

