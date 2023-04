Sassuolo- Juventus 1-0 | terza storica vittoria degli emiliani sui bianconeri Fagioli in lacrime dopo il cambio

(Di domenica 16 aprile 2023) Laaffonda al Mapei, seconda sconfitta consecutiva per iin campionato e ora ci sono Sporting, Napoli e Inter in rapida successione. L?appuntamento più atteso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #Szczesny da domani tornerà a disposizione, ma per precauzione contro il Sassuolo toccherà a #Perin ??????@GoalItalia - GiovaAlbanese : #Szczesny parte per Sassuolo: domani andrà in panchina. #Allegri convoca pure #Barbieri. Mentre #Barrenechea domani… - Gazzetta_it : Juve, l’ultimo degli Allegri boys: con il Sassuolo a destra c’è Barbieri - LeCopse96 : RT @AleTav3r_: Il trailer del post partita di Sassuolo-Juventus ?? - masson_henry1 : RT @GoalItalia: Le pagelle di #SassuoloJuve: ?? Lopez detta i ritmi ?? Defrel decisivo ?? Perin muro ? Vlahovic assente [?? @VittoRoto] h… -

"Avremmo dovuto fare un balzo in avanti mettendo le milanesi a 9 e 11 punti, così non è stato. Ma non per colpa di Fagioli ": lo ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo il k.o. col, il secondo di fila in campionato. L'allenatore della Juve è parso deluso dall'approccio alla gara dei suoi: "Dobbiamo rialzarci e lavorare sugli errori commessi, cercando di giocare ...A inizio ripresa molto piùche: la squadra di Dionisi, a cavallo dell'ora di gioco, crea almeno tre nitide palle gol, spaventando i bianconeri con Defrel murato da un super Perin, e ...Commenta per primo1 - 0 Consigli 7: ha tempo di ripensare all'errore di Verona per tutto il primo tempo. Poi fa il miracolo sul colpo di testa di Rabiot. Toljan 6,5: senza un duello vero e proprio, ...

PERIN 6.5 - In gran condizione, lo dimostra la reattività con cui respinge il colpo di testa a botta sicura di Defrel. Il portierone juventino non può nulla sul gol ...La Juventus affonda al Mapei, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri in campionato e ora ci sono Sporting, Napoli e Inter in rapida successione. L’appuntamento più ...