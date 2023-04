Sassuolo-Juventus 1-0 le pagelle e il tabellino: decide Defrel (Di domenica 16 aprile 2023) Sassuolo-Juventus 1-0 le pagelle e il tabellino. Bianconeri in campo per la 30a giornata: obiettivo Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus scende in campo alle ore 18 contro la squadra di Dionisi, formazione che non ha molto da chiedere ad un campionato avviato verso la fase conclusiva della stagione. I bianconeri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 16 aprile 2023)1-0 lee il. Bianconeri in campo per la 30a giornata: obiettivo Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lascende in campo alle ore 18 contro la squadra di Dionisi, formazione che non ha molto da chiedere ad un campionato avviato verso la fase conclusiva della stagione. I bianconeri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sassuolo - Juventus, la MOVIOLA LIVE 2 Il match tra Sassuolo e Juventus , in scena alle 18 a l Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il primo posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A . Di seguito gli episodi arbitrali dubbi analizzati dalla ... Fagioli sbaglia sul gol del Sassuolo, viene sostituito e scoppia a piangere in panchina Minuto 65, il Sassuolo passa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist ... Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 16 ... Fagioli, lacrime in Sassuolo - Juve: cos'è successo ... il centrocampista della Juventus , suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo . Sugli sviluppi di un calcio d'... 2 Il match tra, in scena alle 18 a l Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il primo posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A . Di seguito gli episodi arbitrali dubbi analizzati dalla ...Minuto 65, ilpassa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 16 ...... il centrocampista della, suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il. Sugli sviluppi di un calcio d'... Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Sassuolo-Juventus, le pagelle di Di Livio: “Perin salva, Vlahovic a secco” Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ... La moviola di Sassuolo-Juve: buona gara per Rapuano Il riassunto della prestazione dell'arbitro Rapuano in Sassuolo-Juve è tutto nel numero di cartellini ... sotto la lente di ingrandimento è il contatto in area di rigore della Juventus tra Bremer e ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...Il riassunto della prestazione dell'arbitro Rapuano in Sassuolo-Juve è tutto nel numero di cartellini ... sotto la lente di ingrandimento è il contatto in area di rigore della Juventus tra Bremer e ...