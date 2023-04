Sassuolo-Juventus 1-0, Dionisi: “Vittoria da grande squadra, contento per i ragazzi” (Di domenica 16 aprile 2023) Sorridente e contentissimo per la prova della sua squadra. Una prestazione corale di grandissima qualità che rende entusiasta Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo. I suoi ragazzi hanno battuto la Juventus per 1-0 dimostrando maturità e giocando con un’attenzione da big. E infatti ora la classifica è più che positiva, con 40 punti che valgono l’undicesimo posto a meno otto dall’Atalanta, che però ha una gara in meno (quella in programma domani con la Fiorentina), e meno quattro proprio dai bianconeri di Allegri. Inevitabile dunque la soddisfazione dell’allenatore dei neroverdi. “Il merito di questa Vittoria è tutta della squadra – sottolinea Dionisi – che ha avuto coraggio senza palla, difendendo bene per 90? sia quando ha dovuto aggredire in avanti, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Sorridente e contentissimo per la prova della sua. Una prestazione corale di grandissima qualità che rende entusiasta Alessio, tecnico del. I suoihanno battuto laper 1-0 dimostrando maturità e giocando con un’attenzione da big. E infatti ora la classifica è più che positiva, con 40 punti che valgono l’undicesimo posto a meno otto dall’Atalanta, che però ha una gara in meno (quella in programma domani con la Fiorentina), e meno quattro proprio dai bianconeri di Allegri. Inevitabile dunque la soddisfazione dell’allenatore dei neroverdi. “Il merito di questaè tutta della– sottolinea– che ha avuto coraggio senza palla, difendendo bene per 90? sia quando ha dovuto aggredire in avanti, ...

