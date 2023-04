Sassuolo-Juventus 1-0, Dionisi: “Bella vittoria, tutto torna” (Di domenica 16 aprile 2023) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Juventus: “Bella vittoria grazie al gol di un bravo ragazzo come Defrel e alla grande parata di uno straordinario Consigli. Negli ultimi giorni ho sentito tante critiche ingiuste, ma oggi tutto è tornato al proprio posto“. Dionisi ha poi aggiunto: “La squadra si è compattata nei momenti difficili. Credo che tutto sia tornato dove doveva e che la parata di Consigli sia la fotografia di ciò. Andrea è un ragazzo serio che ha ricevuto tante critiche infondate“. Infine, l’allenatore dei neroverdi ha concluso: “La differenza l’hanno fatta coraggio e aggressività specialmente in fase difensiva, dove siamo riusciti a tenere ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Alessio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la: “grazie al gol di un bravo ragazzo come Defrel e alla grande parata di uno straordinario Consigli. Negli ultimi giorni ho sentito tante critiche ingiuste, ma oggito al proprio posto“.ha poi aggiunto: “La squadra si è compattata nei momenti difficili. Credo chesiato dove doveva e che la parata di Consigli sia la fotografia di ciò. Andrea è un ragazzo serio che ha ricevuto tante critiche infondate“. Infine, l’allenatore dei neroverdi ha concluso: “La differenza l’hanno fatta coraggio e aggressività specialmente in fase difensiva, dove siamo riusciti a tenere ...

