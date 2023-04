Sassuolo-Juventus 1-0 | Defrel | “Vittoria importantissima | vogliamo andare sempre più in alto”

(Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante del, Gregoire, al termine del match di Serie A 2022/2023 vinto 1-0 sulla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “, siamo in un ottimo momento, anche se col Verona abbiamo sbagliato il finale di partita. La rete significa tanto per me, si tratta del mio cinquantesimo gol in Serie A e per questo è ancora più speciale. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. L’obiettivo èpiù inin classifica. Nella seconda parte di stagione abbiamo cercato di confrontarci di più e analizzare meglio le nostre prestazioni. Da quel momento siamo decisamente diventati un’altra squadra”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #Szczesny da domani tornerà a disposizione, ma per precauzione contro il Sassuolo toccherà a #Perin ??????@GoalItalia - GiovaAlbanese : #Szczesny parte per Sassuolo: domani andrà in panchina. #Allegri convoca pure #Barbieri. Mentre #Barrenechea domani… - Gazzetta_it : Juve, l’ultimo degli Allegri boys: con il Sassuolo a destra c’è Barbieri - JuventusUn : Le pagelle della #Juventus: garanzia Perin, male Fagioli ma il peggiore in campo è stato… I VOTI ??… - lado_mx : #JuventusdeTurín: Sassuolo logra la victoria frente a Juventus 1-0. -

Commenta per primo Il tecnico delAlessio Dionisi ha commentato così, a DAZN, il successo ottenuto al Mapei contro la. PROBLEMI - 'Abbiamo avuto tante defezioni nel girone di andata, abbiamo cambiato soprattutto ...Commenta per primo Grégoire Defrel , attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro ladecisa da un suo gol: 'Siamo in un buon momento, contro il Verona abbiamo sbagliato nel finale ma siamo rimasti ..."Avremmo dovuto fare un balzo in avanti mettendo le milanesi a 9 e 11 punti, così non è stato. Ma non per colpa di Fagioli ": lo ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo il k.o. col, il secondo di fila in campionato. L'allenatore della Juve è parso deluso dall'approccio alla gara dei suoi: "Dobbiamo rialzarci e lavorare sugli errori commessi, cercando di giocare ...

PERIN 6.5 - In gran condizione, lo dimostra la reattività con cui respinge il colpo di testa a botta sicura di Defrel. Il portierone juventino non può nulla sul gol ...La Juventus affonda al Mapei, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri in campionato e ora ci sono Sporting, Napoli e Inter in rapida successione. L’appuntamento più ...