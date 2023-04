Sassuolo-Juventus 1-0 | Defrel stende i bianconeri

(Di domenica 16 aprile 2023)fermi a 44 punti, neroverdi si portano a 40 Lacade al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il. I neroverdi si impongono 1-0 grazie al gol dinella ripres,a per la terza storica vittoria sui, e si portano a 40 punti in classifica, mentre la formazione di Allegri, reduce dal successo in Europa League con lo Sporting, resta ferma a 44 punti. La grande novità di giornata nella formazione di Allegri è stata la presenza dal primo minuto del giovane 2002 Barbieri, schierato largo a destra nel centrocampo a cinque dellae Kostic dal lato opposto. Trio difensivo con Danilo, Bremer e Gatti e in avanti Vlahovic e Milik mentre a centrocampo ci sono Paredes, Rabiot e Fagioli. Dall’altra parte invece Dionisi, costretto a rinunciare a Berardi a ...

Hanno pesato su Napoli e Milan, fermati sul pareggio da Verona e Bologna, sull'Inter, battuta in casa dal Monza, e sullache a Reggio Emilia ha incassato dalla seconda sconfitta ..."Avremmo dovuto fare un balzo in avanti mettendo le milanesi a 9 e 11 punti, così non è stato. Ma non per colpa di Fagioli ": lo ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo il k.o. col, il secondo di fila in campionato. L'allenatore della Juve è parso deluso dall'approccio alla gara dei suoi: "Dobbiamo rialzarci e lavorare sugli errori commessi, cercando di giocare ...Commenta per primo1 - 0 Consigli 7: ha tempo di ripensare all'errore di Verona per tutto il primo tempo. Poi fa il miracolo sul colpo di testa di Rabiot. Toljan 6,5: senza un duello vero e proprio, ...

