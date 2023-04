Sassuolo-Juventus 1-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 16 aprile 2023) Colpo casalingo del, che nella sfida domenicale delle 18:00 della 30^ giornata di campionato, oggetto della nostra, batte la. Al “Mapei Stadium” finisce 1-0 grazie alla bella rete di Defrel, subentrato nella ripresa. Il successo rilancia i nero-verdi, che fanno un piccolo balzo in classifica, mentre inguaia i bianconeri, alla seconda sconfitta consecutiva. Una partita non tanto entusiasmante, in cui prevalgono ritmi bassi e difese serrate, ma nel secondo tempo gli emiliani sono bravi a crederci di più. Nemmeno l’ingresso dei big negli ultimi 25 minuti evita la disfatta per gli ospiti. Andiamo a scavare più a fondo nelle pieghe di questoper individuare gli elementi-chiave attraverso la nostra...

Dopo il pareggio del Milan a Bologna e il ko casalingo dell' Inter contro il Monza , è laa fermarsi sul campo del. "Adesso pensiamo a noi, che abbiamo poco da prendere in giro. ......Portogallo e domenica sera si chiuderà la settimana conNapoli. Le pagelle: Barbieri ok all'esordio. Rabiot scarico, Vlahovic sempre più involuto Fagioli in lacrime dopo il gol del: ...Il match delle 18 è stato: è finito 1 - 0 per i padroni di casa, grazie al gol di Defrel. In campo in serata sono scese Romae Udinese: all'Olimpico la sfida si è chiusa 3 a 0 per ...

Cerco di prendere sempre le cose positive e non è facile rimanere legati al campo dopo tutte le vicende fuori dal campo Per Danilo: “Non ci sono colpevoli”. Sassuolo Juve… Leggi ...Sorridente e contentissimo per la prova della sua squadra. Una prestazione corale di grandissima qualità che rende entusiasta Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo. I suoi ragazzi hanno battuto la Juv ...