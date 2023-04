Sassuolo-Juventus 1-0, Allegri: “Ko giusto, ci siamo mossi poco e male. Fagioli? Deve stare tranquillo” (Di domenica 16 aprile 2023) Non può che essere deluso. Massimiliano Allegri esce a testa bassa (ma non troppo) dal “Mapei Stadium” dopo la sconfitta col Sassuolo per 1-0. I suoi uomini hanno giocato una partita decisamente sotto tono, senza acuti. Hanno provato a controllare nel primo tempo, finendo travolti dalla maggiore energia dei neroverdi nella ripresa. Giustificabile, almeno in parte. La rimonta per il -15 è costata tanto a livello mentale, non solo in termini di classifica. E l’Europa League ha fatto altrettanto. La testa non poteva che essere anche a Lisbona per il ritorno dei quarti di finale con lo Sporting di giovedì sera. Ma questo non Deve essere un alibi. “La coppa non è una giustificazione – le parole di Allegri nel post partita -, non avevamo la testa allo Sporting. Se guardiamo alla classifica questa è una sconfitta pesante, con ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Non può che essere deluso. Massimilianoesce a testa bassa (ma non troppo) dal “Mapei Stadium” dopo la sconfitta colper 1-0. I suoi uomini hanno giocato una partita decisamente sotto tono, senza acuti. Hanno provato a controllare nel primo tempo, finendo travolti dalla maggiore energia dei neroverdi nella ripresa. Giustificabile, almeno in parte. La rimonta per il -15 è costata tanto a livello mentale, non solo in termini di classifica. E l’Europa League ha fatto altrettanto. La testa non poteva che essere anche a Lisbona per il ritorno dei quarti di finale con lo Sporting di giovedì sera. Ma questo nonessere un alibi. “La coppa non è una giustificazione – le parole dinel post partita -, non avevamo la testa allo Sporting. Se guardiamo alla classifica questa è una sconfitta pesante, con ...

