Sassuolo-Juventus 1-0 | Allegri | “Dovevamo vincere per andare a +11 e +9 su Milan e Inter”

(Di domenica 16 aprile 2023) “Dobbiamo migliorare, dopo lo schiaffo abbiamo reagito dopo una prima ora non fatta bene: Potevamo mettere leesi a 11 e 9 punti, invece non è stato. Due sconfitte di fila, ora partite difficili, rialzarsi e lavorare su errori fatti, cercando di giocare la partite in modo diverso”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo la brutta sconfitta in casa del: “Noi abbiamo giocatori che stanno riprendendo la condizione, chi ha giocato tante partite, non deve essere un alibi e una scusante, serve un approccio migliore. Bisogna star zitti, cercare di lavorare e cercare di superare il turno contro lo Sporting, poi penseremo al Napoli”. Sui singoli: “Fagioli è un ragazzo responsabile, gli errori si fanno tutti, lui ha sbagliato ma non è colpevole della sconfitta. Pogba è forte ma in ...

Commenta per primo Il tecnico delAlessio Dionisi ha commentato così, a DAZN, il successo ottenuto al Mapei contro la. PROBLEMI - 'Abbiamo avuto tante defezioni nel girone di andata, abbiamo cambiato soprattutto ...Commenta per primo Grégoire Defrel , attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro ladecisa da un suo gol: 'Siamo in un buon momento, contro il Verona abbiamo sbagliato nel finale ma siamo rimasti ..."Avremmo dovuto fare un balzo in avanti mettendo le milanesi a 9 e 11 punti, così non è stato. Ma non per colpa di Fagioli ": lo ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo il k.o. col, il secondo di fila in campionato. L'allenatore della Juve è parso deluso dall'approccio alla gara dei suoi: "Dobbiamo rialzarci e lavorare sugli errori commessi, cercando di giocare ...

PERIN 6.5 - In gran condizione, lo dimostra la reattività con cui respinge il colpo di testa a botta sicura di Defrel. Il portierone juventino non può nulla sul gol ...La Juventus affonda al Mapei, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri in campionato e ora ci sono Sporting, Napoli e Inter in rapida successione. L’appuntamento più ...