Sassuolo-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Sassuolo-Juventus (domenica 16 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023)ntus (domenica 16 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Allarme Sassuolo: problema muscolare per Berardi, rischia di saltare la Juve ? - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - DiMarzio : #SerieA | #Juve, la probabile formazione contro il #Sassuolo: #Allegri pensa all'esordio di #Barbieri - sportli26181512 : Sassuolo-Juve: Dazn o Sky Sport? Dove vederla in tv e in streaming: Sassuolo-Juve: Dazn o Sky Sport? Dove vederla i… - RobRiva_SOA : Pensate,dove saremmo potuti essere,se avessimo vinto contro la #Lazio ,con #Inter e #Milan che pareggiano e… -