Sassuolo-Juve | la MOVIOLA | Paredes rischia il rigore | Rapuano ferma un 3 vs 1 neroverde al 95'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - Gazzetta_it : Juve, l’ultimo degli Allegri boys: con il Sassuolo a destra c’è Barbieri - DAZN_IT : Juve 'bestia nera' del Sassuolo. Come finirà la sfida del Mapei? #SassuoloJuve #DAZN - MarcelloVillani : Meno male che il Sassuolo si scansa sempre con la Juve vero??maledette teste di cazzo ! Detto questo giusto che non… - FinnN1ghtmare : RT @malt_milanista: Sassuolo 1-0 Juventus Inter 0-1 Monza nonstante il risultato di ieri, siamo +2 sul Inter e +9 sul Juve PAOLO MALDINI… -

Commenta per primo Lachiude male la settimana: gioca la solita inguardabile partita, solo che stavolta perde in casa del(settima sconfitta del campionato) e perde anche il secondo posto sul campo. Mercoledì ...Nicolò Fagioli, 22 anni, sfortunato protagonista del gol segnato dal, con Defrel, alla Juventus. Il giovane centrocampista ha colpito il pallone nella sua area, sul calcio d'angolo, fornendo un involontario assist all'avversario. Una volta sostituito, come ...Nel secondo tempo invece assistiamo allo psicodramma: ilva in vantaggio con un tiro di Defrel che fredda Perin , e l'azione vincente dell'1 - 0 per i neroverdi è scaturita da una ...

Errore, sostituzione e lacrime. Nicolò Fagioli è diventato in pochi istanti il volto del pomeriggio della Juventus nel match contro il Sassuolo. Un suo errore, un tentativo di rilancio completamente ...(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 APR - Sassuolo-Juventus 1-0 (0-0). Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Tressoldi (45' st Ferrari), Erlic, Rogerio, Frattesi, Lopez ...