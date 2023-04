Sassuolo, Dionisi: «Se perseveri, ci credi tutto torna» (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro la Juventus Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Sassuolo contro la Juve. Di seguito le sue parole. MOMENTO POSITIVO – «Abbiamo avuto tante defezioni nel girone d’andata, poi ci siamo compattati. Questo ambiente aiuta nei momenti difficili, ora dobbiamo spingerei in un momento positivo. Oggi tutto torna. Ho sentito troppe critiche, si può discutere delle prestazioni ma mi fa ridere anche quando discutono Consigli. Poi l’1-0 di Defrel, tutto torna». CRITICHE POST VERONA – «Non ci sono mai andato dietro ai risultati. A Verona è stata una delle gare dove abbiamo creato di più, poi il primo tiro in porta lo abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole di Alessio, tecnico del, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro la Juventus Alessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro la Juve. Di seguito le sue parole. MOMENTO POSITIVO – «Abbiamo avuto tante defezioni nel girone d’andata, poi ci siamo compattati. Questo ambiente aiuta nei momenti difficili, ora dobbiamo spingerei in un momento positivo. Oggi. Ho sentito troppe critiche, si può discutere delle prestazioni ma mi fa ridere anche quando discutono Consigli. Poi l’1-0 di Defrel,». CRITICHE POST VERONA – «Non ci sono mai andato dietro ai risultati. A Verona è stata una delle gare dove abbiamo creato di più, poi il primo tiro in porta lo abbiamo ...

