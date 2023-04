Sassuolo, Defrel nel club dei bomber francesi d’Italia (Di domenica 16 aprile 2023) Con il gol alla Juve Defrel fa 50 gol in Serie A: il quarto francese a raggiungere questa soglia con Trezeguet, Platini e Théréau Gregoire Defrel con la rete alla Juventus tocca quota cinquanta gol in Serie A. Si tratta del quarto francese a raggiungere questa soglia in Serie A. L’attaccante del Sassuolo si unisce così al gruppo di cui fanno parte Trezeguet con 123 gol, Platini a 68 e Théréau a 66. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Con il gol alla Juvefa 50 gol in Serie A: il quarto francese a raggiungere questa soglia con Trezeguet, Platini e Théréau Gregoirecon la rete alla Juventus tocca quota cinquanta gol in Serie A. Si tratta del quarto francese a raggiungere questa soglia in Serie A. L’attaccante delsi unisce così al gruppo di cui fanno parte Trezeguet con 123 gol, Platini a 68 e Théréau a 66. L'articolo proviene da Calcio News 24.

