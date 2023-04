Sassuolo, Carnevali: ‘Sogno Chiellini, Berardi è come Haaland. Io e Frattesi alla Juve? Siamo da big...' (Di domenica 16 aprile 2023) Sassuolo-Juve è uno dei match più attesi della 30esima giornata di Serie A. A presentarla è l’ad degli emiliani,... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023)è uno dei match più attesi della 30esima giornata di Serie A. A presentarla è l’ad degli emiliani,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Carnevali: «Inchiesta Prisma? Siamo tranquilli, aspettiamo di vedere cosa succederà» Alla Gazzetta: «#Raspadori p… - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: #Carnevali in futuro alla #Juventus? Le sue parole alla #GdS: 'Il mio percorso al #Sassuolo non è ancora finito e poi ho… - DiMarzio : #Sassuolo, a tutto #Carnevali: la gara con la #Juventus, #Frattesi e la speranza di vedere #Chiellini in neroverde - mirkonicolino : #Carnevali in futuro alla #Juventus? Le sue parole alla #GdS: 'Il mio percorso al #Sassuolo non è ancora finito e p… - andreamusso97 : RT @GoalItalia: Carnevali sogna Chiellini al Sassuolo: 'Non ho perso le speranze' ?? ???? -