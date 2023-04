Sassuolo | Carnevali | Raspadori è un orgoglio per noi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Berardi out con la Juve. Carnevali: 'Peccato, è come il City senza Haaland' - mirkonicolino : #Carnevali in futuro alla #Juventus? Le sue parole alla #GdS: 'Il mio percorso al #Sassuolo non è ancora finito e p… - LeBombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #Carnevali sogna un ex #Juventus ?? Il nome è clamoroso #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - RobertoSardo4 : RT @BianconeriUNITI: ??Frattesi-Juventus?? AD Sassuolo #Carnevali: “Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo, ma ci sarà tempo per pa… - BianconeriUNITI : ??Frattesi-Juventus?? AD Sassuolo #Carnevali: “Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo, ma ci sarà tempo per… -

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Giovanni, dirigente del, in vista della sfida odierna contro la Juventus in campionato. Dal campo ai sogni, anche di mercato. "Peccato non avere Berardi contro la Juve. Ilsenza ...del, Giovanni: 'Peccato non avere Berardi contro la Juve. Ilsenza Domenico è un po' come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente. Però vogliamo ...Calciomercato Juventus, una conferma che adesso è sempre più vicina. L'ultima intervista non lascia dubbi: può arrivare. Normale pensare che i bianconeri non si lasceranno scappare le occasioni ...

Sassuolo, Carnevali: "Frattesi da Juve, sogno Chiellini" Sport Mediaset

Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ha parlato anche di Giorgio Chiellini a La Gazzetta dello Sport: "Non ho perso le speranze, magari avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi".Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rivelato come la Juventus starebbe seguendo per il prossimo anno Frattesi ...