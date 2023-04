Sassuolo, Carnevali: “Oggi per Frattesi non sarà facile, ma ancora nulla di concreto con Juventus” (Di domenica 16 aprile 2023) “Non solo il Sassuolo, ma anche i grandi club devono puntare sugli italiani, vedere Barbieri nella Juve è la strada giusta per ricominciare un cammino nuovo”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro la Juventus: “Frattesi? Per lui non sarà facile, c’è molta attenzione nei suoi confronti, è ambito dai vari club: è prematuro parlare di mercato, non c’è nulla di concreto per il momento con la Juventus”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) “Non solo il, ma anche i grandi club devono puntare sugli italiani, vedere Barbieri nella Juve è la strada giusta per ricominciare un cammino nuovo”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro la: “? Per lui non, c’è molta attenzione nei suoi confronti, è ambito dai vari club: è prematuro parlare di mercato, non c’èdiper il momento con la”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Berardi out con la Juve. Carnevali: 'Peccato, è come il City senza Haaland' - GoalItalia : Carnevali sogna Chiellini al Sassuolo: 'Non ho perso le speranze' ?? ???? - mirkonicolino : #Carnevali in futuro alla #Juventus? Le sue parole alla #GdS: 'Il mio percorso al #Sassuolo non è ancora finito e p… - Ftbnews24 : #Sassuolo-Juventus, Carnevali: “Frattesi? Nessun contatto con i bianconeri” #Juventus, Sassuolo, Serie A - ForzaJuveEN : ?Nothing concrete between Juventus and Sassuolo for Frattesi, Confirmed by Sassuolo director Carnevali. #Juventus -