Sassuolo, Carnevali: “Frattesi? Non piace solo alla Juventus, spero di venderlo in Italia” (Di domenica 16 aprile 2023) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista esclusiva presso ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha ampiamente parlato di Davide Frattesi, centrocampista che piace a quasi tutte le big del nostro campionato ed europee. “Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big – ha sottolineato Carnevali – e, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier League”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Giovanni, amministratore delegato del, ha rilasciato un’intervista esclusiva presso ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha ampiamente parlato di Davide, centrocampista chea quasi tutte le big del nostro campionato ed europee. “Sappiamo cheJuve e nona lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big – ha sottolineato– e, come sempre, in caso di addio speriamo diin. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier League”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: '#Frattesi? Non piace solo alla #Juventus, spero di venderlo in Italia' - PagineRomaniste : Sassuolo, #Carnevali: '#Frattesi è pronto per una big. Speriamo di venderlo in Italia' #ASRoma #Calciomercato - serieAnews_com : ?? #Frattesi alla #Juventus? #Carnevali del #Sassuolo apre alla possibilità, ma i bianconeri non sono i soli... - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Sassuolo, a tutto #Carnevali: la gara con la #Juventus, #Frattesi e la speranza di vedere #Chiellini in neroverde https://… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: #Carnevali in futuro alla #Juventus? Le sue parole alla #GdS: 'Il mio percorso al #Sassuolo non è ancora finito e poi ho… -