Sassuolo, Carnevali: "Adesso Laurientè non è in vendita" (Di domenica 16 aprile 2023) Per ora Laurientè non si muove da Sassuolo . Lo dice chiaro e tondo Giovanni Carnevali , amministratore delegato della squadra neroverde, intervistato dalla Gazzetta dello Spor t. Il gioiello dell'attacco di Dionisi sta stupendo quest'anno ed è nel mirino delle big: "Quanto vale? Dipende sempre da chi lo vuole. Vale tanto, ma spero che nel tempo la sua ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 16 aprile 2023) Per oranon si muove da. Lo dice chiaro e tondo Giovanni, amministratore delegato della squadra neroverde, intervistato dalla Gazzetta dello Spor t. Il gioiello dell'attacco di Dionisi sta stupendo quest'anno ed è nel mirino delle big: "Quanto vale? Dipende sempre da chi lo vuole. Vale tanto, ma spero che nel tempo la sua ...

