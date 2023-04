Sarah Altobello, retroscena post festa del GF Vip 7: l’incontro con Romita (Di domenica 16 aprile 2023) Sarah Altobello ha raccontato a Radio Radio le sue impressioni post Grande Fratello Vip 7 vissute durante la festa, che si è tenuta a distanza di una settimana dalla fine del reality di Casa Mediaset Sarah Altobello in un’intervista a Radio Radio ha raccontato dei retroscena post festa del Gf Vip 7, che si è tenuta a Roma a distanza di una settimana dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ai microfoni di Radio Radio, l’ex vippona ha raccontato dei retroscena in merito alla serata: secondo Sarah le due fazioni, “Spartani” e “Persiani”, esistono anche lontano dal programma. «Ho visto Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l’ho visto. Hanno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023)ha raccontato a Radio Radio le sue impressioniGrande Fratello Vip 7 vissute durante la, che si è tenuta a distanza di una settimana dalla fine del reality di Casa Mediasetin un’intervista a Radio Radio ha raccontato deidel Gf Vip 7, che si è tenuta a Roma a distanza di una settimana dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ai microfoni di Radio Radio, l’ex vippona ha raccontato deiin merito alla serata: secondole due fazioni, “Spartani” e “Persiani”, esistono anche lontano dal programma. «Ho visto Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l’ho visto. Hanno ...

