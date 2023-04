Santa Messa 16 aprile 2023 diretta tv: orario su Rai 1, Canale 5 e TV 2000 (Di domenica 16 aprile 2023) Santa Messa 16 aprile 2023 diretta tv Dopo la celebrazione della Santa Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, Papa Francesco torna a recitare l’Angelus nella domenica successiva della Resurrezione. L’ultimo Messaggio del pontefice è stato “Fratelli e sorelle, ricolmi della gioia di Cristo Risorto, chiediamo la grazia di essere Chiesa “in uscita”, la comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa e che si coinvolgono per annunciare il Vangelo della pace e della misericordia”. Nel Vangelo di oggi, 16 aprile 2023, Gesù risorto dice a Tommaso “Non essere incredulo, ma credente!”. Ecco dove vedere la Santa Messa del 16 aprile 2023 in diretta ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 16 aprile 2023)16tv Dopo la celebrazione dellaPasqua e del Lunedì dell’Angelo, Papa Francesco torna a recitare l’Angelus nella domenica successiva della Resurrezione. L’ultimoggio del pontefice è stato “Fratelli e sorelle, ricolmi della gioia di Cristo Risorto, chiediamo la grazia di essere Chiesa “in uscita”, la comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa e che si coinvolgono per annunciare il Vangelo della pace e della misericordia”. Nel Vangelo di oggi, 16, Gesù risorto dice a Tommaso “Non essere incredulo, ma credente!”. Ecco dove vedere ladel 16in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : In visita alla Nunziatura Apostolica in #Giappone per la messa domenicale. Grazie a Mons. Boccardi per la sua missi… - vaticannews_it : ?? Ore 14:55 ca ??Basilica di Santa Maria Maggiore - Roma Santa Messa con ordinazione episcopale di mons. Rolandas M… - vaticannews_it : #Pasqua Santa Messa del giorno presieduta da #PapaFrancesco - Messaggio e Benedizione Urbi et Orbi. Segui su ??… - FLAVIAB75287854 : RT @Antonio_Tajani: In visita alla Nunziatura Apostolica in #Giappone per la messa domenicale. Grazie a Mons. Boccardi per la sua missione… - mgupt108 : RT @Antonio_Tajani: In visita alla Nunziatura Apostolica in #Giappone per la messa domenicale. Grazie a Mons. Boccardi per la sua missione… -