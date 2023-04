Sampdoria, Stankovic: «Abbiamo raddrizzato una partita iniziata male» (Di domenica 16 aprile 2023) Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato oggi contro il Lecce Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a DAZN. CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Noi parliamo tanto, è un gruppo onesto e diretto. Ci confrontiamo. Abbiamo un rapporto di onestà. Abbiamo confrontato le sensazioni, ci siamo spiegati gli errori che in Serie A si pagano. Abbiamo subito un’aggressione, le seconde palle, le ripartenze. Le scalate le Abbiamo sbagliate. Abbiamo raddrizzato una partita iniziata male, per trenta minuti non Abbiamo praticamente giocato, poi Abbiamo cambiato qualcosa dopo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato oggi contro il Lecce Dejan, allenatore della, ha parlato a DAZN. CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Noi parliamo tanto, è un gruppo onesto e diretto. Ci confrontiamo.un rapporto di onestà.confrontato le sensazioni, ci siamo spiegati gli errori che in Serie A si pagano.subito un’aggressione, le seconde palle, le ripartenze. Le scalate lesbagliate.una, per trenta minuti nonpraticamente giocato, poicambiato qualcosa dopo ...

