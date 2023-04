Sampdoria, Jesé risponde a Ceesay ma il pareggio con il Lecce serve a poco (Di domenica 16 aprile 2023) Termina in pareggio 1-1 la sfida della Sampdoria in casa del Lecce. Jesé Rodriguez risponde al gol di Ceesay ma il pareggio serve a poco a entrambe le squadre ai fini della classifica e la lotta salvezza. SCONTRO SALVEZZA – Un punto che serve a poco a entrambe le squadre: la Sampdoria resta a -10 dalla salvezza, mentre la squadra allenata da Marco Baroni non ritrova la vittoria dopo la striscia di cinque sconfitte. Assan Ceesay con un tiro con il sinistro da centro area, palla indirizzata al centro della porta. Decisivo l’assist di Gabriel Strefezza. A quindici minuti dalla fine la Sampdoria trova il pareggio con l’ex Real Madrid, ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Termina in1-1 la sfida dellain casa delRodriguezal gol dima ila entrambe le squadre ai fini della classifica e la lotta salvezza. SCONTRO SALVEZZA – Un punto chea entrambe le squadre: laresta a -10 dalla salvezza, mentre la squadra allenata da Marco Baroni non ritrova la vittoria dopo la striscia di cinque sconfitte. Assancon un tiro con il sinistro da centro area, palla indirizzata al centro della porta. Decisivo l’assist di Gabriel Strefezza. A quindici minuti dalla fine latrova ilcon l’ex Real Madrid, ...

Lecce - Sampdoria 1 - 1: il tabellino Commenta per primo Lecce - Sampdoria 1 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 31'p.t. Ceesay (L), 30's.t. Jesé (S) Assist: 31'p.t. Strefezza (L), 30's.t. Gabbiadini (S) Lecce (4 - 2 - 3 - 1): Falcone; Gendrey (90's.t. Romagnoli), ... Lecce - Sampdoria 1 - 1 LIVE: Jesé scavalca Falcone, pareggio blucerchiato Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Lecce e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Via del Mare, Lecce e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...