Sampdoria, Jesè: 'Futuro? Non so, ma la Serie A mi piace' (Di domenica 16 aprile 2023) Jesè Rodriguez, a segno nell1-1 della Sampdoria a Lecce, ha parlato a Dazn: "Futuro? E' difficile prendere una decisione ad... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023)Rodriguez, a segno nell1-1 dellaa Lecce, ha parlato a Dazn: "? E' difficile prendere una decisione ad...

Serie A, Lecce - Sampdoria 1 - 1 e Torino - Salernitana 1 - 1. Alle 18 inizia Sassuolo - Juventus Il tabellino di Lecce - Sampdoria 1 - 1 Gol: nel pt 31' Ceesay (L), nel st 30' Jesè (S) LECCE (4 - 2 - 3 - 1): Falcone; Gendrey (45' st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (36' st Gonzalez), ... Torino, altra frenata: Vilhena regala un punto alla Salernitana. Jesé tiene in vita la Samp a Lecce