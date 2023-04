Sampdoria | Augello | «Non partiamo mai battuti | ma oggi servono i tre punti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Tommaso, esterno della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lecce Tommaso, esterno della, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Lecce. SPERANZA – «Abbiamo avuto tante partite dove abbiamo detto che era l’ultima spiaggia. La fiammella è sempre viva edobbiamo tenerla viva perché forsequesta è l’ultima possibilità di rientrare in corsa. Se non prendiamo i tresarà veramente durissima». DIFFICOLTA’ MENTALE – «Non credo perché da gennaio aabbiamo sempre fatto le nostre prestazione. Non siamo mai partiticon nessuno. Negli ultimi minuti abbiamo preso troppi gol e perso troppi ...