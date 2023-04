“Same Team” | Giorgia Soleri e la nuova foto con Damiano David che fa sognare i fan

(Di domenica 16 aprile 2023)sono più innamorati che mai e non hanno alcun timore di dimostrarlo, non solo negli eventi pubblici a cui partecipano insieme, ma anche sui social network, dove sono tra i personaggi più seguiti. L’ultimo scatto pubblicato dall’influencer sembra avere un duplice significato. non solo confermare il sentimento che li lega, ma anche un richiamo evidente a Pechino Express 2023, programma a cui lei ha partecipato e di cui stiamo vedendo le puntate su Sky Uno (lei è tra le concorrenti ancora in gara insieme all’amica Federippi). Le immagini sono due, scattate evidentemente a pochi minuti di distanza come conferma l’ambientazione, e sono entrambe in bianco e nero, scelta che rende tutto ancora più suggestivo. I due sono abbracciati, scelta che dimostra quanto entrambi amino sostenersi a vicenda, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PManeskinLA : ?? • Giorgia via IG, con Damiano: “Same Team”. - bielsantana73 : RT @PortalDamiano: 'same team' ?? Giorgia Soleri via Instagram, com Damiano. ?? - nataliamaneskin : RT @PortalDamiano: 'same team' ?? Giorgia Soleri via Instagram, com Damiano. ?? - muriskin_ : RT @PortalDamiano: 'same team' ?? Giorgia Soleri via Instagram, com Damiano. ?? -

'SIAMO UNA SQUADRA' - Due tenere immagini di coppia, quelle condivise da Soleri insieme al front man dei Maneskin. La didascalia non lascia dubbi: '', stessa squadra. Sono dalla stessa parte e lo sono sempre stati. In particolare, però, negli ultimi giorni, da quando Damiano ha dato una sua per Pechino Express dove la fidanzata è in gara.", ha scritto Giorgia Soleri nella didascalia delle foto su Instagram. Sono dalla stessa parte , e lo sono sempre stati. In particolare, però, negli ultimi giorni, Damiano David ha reso ...... the product adopting the VPU technology had a vapour volume increase of 23.7% with thenumber ... Moreover, Geekvape's R&Dhas performed extensive aerosol analysis to overcome the problems of ...

Damiano David e Giorgia Soleri, la tenera foto insieme. Ma lui a Pechino Express non tifa per lei OGGI

Arjun Tendulkar made his Indian Premier League debut on Sunday bowling for Mumbai Indians, the team once captained by his illustrious batsman father Sachin Tendulkar.He joined five-time IPL winners ...Chelsea are still on the hunt for their permanent successor to Graham Potter with one of the contenders Luis Enrique giving his reaction to the temporary return of Frank Lampard ...