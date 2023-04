Salvini sogna gli appalti a km 0 ma la Corte costituzionale li ha già bocciati due volte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) Alla fine Matteoce l’ha fatta a far approvare un nuovo codice degliche contiene criteri premiali per le imprese che hanno sede nel territorio interessato all’opera. L’impalcatura del nuovo codice, che dovrebbe velocizzare la capacità di spesa del Pnrr in crisi in realtà non è un codice semplificatorio ma una vera e propria deregulation che avrà conseguenze dannose come togliere il semaforo ad un incrocio. L’articolato si poggia su norme e principi in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, mortifica la trasparenza amministrativa sacrifica la qualità della spesa e fa schizzare in alto i costi delle opere. Era il 2013 quando l’attuale ministro delle Infrastrutture, a proposito dell’arresto del vice segretario della Lega Lancini e sindaco di Adro (Bs) accusato di aver truccato un appalto, diceva: “Oscar Lancini da buon ...