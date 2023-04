(Di domenica 16 aprile 2023) E’ in corso ildi unin difficoltà con acirca 600a circa 170 miglia a sud delle coste della, in acque Sar maltesi, da parte dellaitaliana. Le operazioni sono rese difficoltose dalle cattive condizioni meteo. Isaranno trasferiti in. Visto che sono in tanti, si sta ipotizzando di dividerli tra i porti di Augusta e Catania che si stanno già preparando per l'accoglienza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un p… - LaVeritaWeb : Tra sabato e lunedì la Guardia costiera è stata impegnata in diverse operazioni di salvataggio nel mar Jonio. A Lam… - PAOLAMALACRIDA : RT @SkyTG24: Salvataggio guardia costiera, peschereccio con 600 migranti a bordo verso la Sicilia - SkyTG24 : Salvataggio guardia costiera, peschereccio con 600 migranti a bordo verso la Sicilia - ilarybar : RT @RescueMed: Il salvataggio della #LifeSupport è stato possibile grazie all'osservazione aerea di #SeaBird @seawatch_intl, che nello stes… -

Il salvataggio di un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600 migranti è in corso a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale, in acque Sar maltesi, da parte della Guardia ...