(Di domenica 16 aprile 2023) Sono stati tratti in salvodiin un motopeschereccio a circa 140 miglia a sud est, a Portopalo nel Siracusano. Non si conosce ancora il numero complessivo delle persone a bordo dell'imbarcazione. Le operazioni sono rese difficoltose dalle cattive condizioni meteo. L'unica cosa certa è che isaranno trasferiti in. Si attende il loro arrivo nel porto di Catania dove si stanno già preparando per l'accoglienza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Salvataggio di centinaia di migranti al largo della Sicilia - RNicolick : Centinaia di migliaia di persone proteggono l'Ucraina dal nemico. Milioni di aiuti! Stanno cercando tutto il necess… -

Solo nella giornata di ieri abbiamo appreso di quattro imbarcazioni intercettate, ovvero...di Carrar a che dista circa tre giorni di navigazione dal luogo in cui è avvenuto il. ...Ma visto l'ostruzionismo annunciato dalle opposizioni, e ledi sub - emendamenti ...intervento urgente per impedire le stragi è organizzare subito un programma di ricerca e, ...Il problema è che sottoscrivere contratti di manutenzione per i titolari didi migliaia ... dal caricamento dei dati in due possibili formati al loroe invio. È importante ...

Salvataggio di centinaia di migranti al largo della Sicilia Sky Tg24

La lunga, complessa e rischiosa azione di salvataggio del peschereccio con 440 persone, a opera della Geo Barents, condotta nei giorni scorsi, e la successiva efficace cooperazione con forze navali it ...Dopo due giorni di richieste di aiuto ignorate, la nave Dattilo della Guardia Costiera sta raggiungendo i 400 naufraghi in pericolo segnalati da Seabird e Alarm phone nella zona di salvataggio fra Mal ...