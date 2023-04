Salemme porta in tv ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’ (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – In arrivo su Rai2 Vincenzo Salemme con uno dei suoi progetti più riusciti dell’anno ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’. Domani, lunedì 17 aprile alle 21.20 su Rai 2, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista napoletano offre un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il ‘reality del teatro: la magia dell’interpretazione dal vivo in tv. ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’ è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200mila spettatori e 180 repliche in 25 città nel nostro Pease. Nasce dall’ultimo libro di Salemme, uscito agli inizi di marzo 2019 e il ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – In arrivo su Rai2 Vincenzocon uno dei suoi progetti più riusciti dell’anno? E‘na pizza!’. Domani, lunedì 17 aprile alle 21.20 su Rai 2, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista napoletano offre un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il ‘reality del teatro: la magia dell’interpretazione dal vivo in tv.? E‘naè una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200mila spettatori e 180 repliche in 25 città nel nostro Pease. Nasce dall’ultimo libro di, uscito agli inizi di marzo 2019 e il ...

