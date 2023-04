Sai chi è il fratello di Natalina della fiction Don Matteo? Lui è famosissimo, non te lo aspetti (Di domenica 16 aprile 2023) . L’attrice ne ha parlato in più occasioni. Per il grande pubblico televisivo è Natalina, perpetua storica di Don Matteo, ma nella vita Nathalie Guetta è un’artista versatile con un vissuto non semplice. Volto rassicurante e attrice di talento quando è approdata sul set di Don Matteo Natalie aveva lavorato nel circo ed era reduce da un amore complicato. Natalina le ha dato una nuova vita ed è un personaggio a cui è particolarmente affezionata. Nathalie Guetta, ecco chi è il fratelloGiudice per una sera del format “Dalla strada al palco” condotto da Nek dove si esibiscono i talenti di strada, Nathalie è molto felice dell’invito ricevuto. In passato ha lavorato nel circo e conosce molto bene il mondo degli artisti di strada. Nata a Parigi, ma naturalizzata italiana, la perpetua di Don ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023) . L’attrice ne ha parlato in più occasioni. Per il grande pubblico televisivo è, perpetua storica di Don, ma nella vita Nathalie Guetta è un’artista versatile con un vissuto non semplice. Volto rassicurante e attrice di talento quando è approdata sul set di DonNatalie aveva lavorato nel circo ed era reduce da un amore complicato.le ha dato una nuova vita ed è un personaggio a cui è particolarmente affezionata. Nathalie Guetta, ecco chi è ilGiudice per una sera del format “Dalla strada al palco” condotto da Nek dove si esibiscono i talenti di strada, Nathalie è molto felice dell’invito ricevuto. In passato ha lavorato nel circo e conosce molto bene il mondo degli artisti di strada. Nata a Parigi, ma naturalizzata italiana, la perpetua di Don ...

