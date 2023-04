Sacchi sull’Inter | «Una squadra tattica | che non fa pressing Non c’è compattezza»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Arrigo, ex allenatore, ha parlato della prestazione dell’Inter di ieri sera contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni Arrigo, ex allenatore, ha parlato della prestazione dell’Inter a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «È l’undicesima partita che l’Inter perde in campionato. Il fatto è che si tratta di una, che non fa. Non c’è. Quello che si è visto in Europa non si è notato in campionato. Che cosa succederà contro il Benfica? Legittimo avere qualche dubbio, anche se il vantaggio da cui parte è notevole. Però ci si ricordi sempre che le grandi squadre aggrediscono e costringono l’avversario alle corde. L’Inter non è ancora a questo livello. Non ha continuità». L'articolo proviene da Calcio News 24.