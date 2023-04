Sacchi: «Il Napoli non è brillante, per battere il Milan dovrà compiere un’impresa» (Di domenica 16 aprile 2023) Questa settimana si deciderà il tabellone delle semifinali di Champions League. Martedì sarà la volta di Napoli-Milan al Maradona. Il giorno successivo toccherà a Inter-Benfica. La Gazzetta dello Sport intervista sul tema Arrigo Sacchi. Sacchi commenta le scelte di turnover di Pioli e Spalletti. L’allenatore del Milan ha cambiato totalmente la squadra contro il Bologna, prendendo subito gol. La partita, poi, è finita in pareggio. Il Napoli, con un turnover più moderato, non è andato oltre lo 0-0 contro il Verona al Maradona. «Gli impegni europei portano via tantissime energie. Sia a livello fisico sia a livello mentale. Sono partite infinite che durano cinque-sei giorni. Il recupero è molto difficile anche perché la tensione nell’ambiente è particolarmente elevata. Per questa ragione ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Questa settimana si deciderà il tabellone delle semifinali di Champions League. Martedì sarà la volta dial Maradona. Il giorno successivo toccherà a Inter-Benfica. La Gazzetta dello Sport intervista sul tema Arrigocommenta le scelte di turnover di Pioli e Spalletti. L’allenatore delha cambiato totalmente la squadra contro il Bologna, prendendo subito gol. La partita, poi, è finita in pareggio. Il, con un turnover più moderato, non è andato oltre lo 0-0 contro il Verona al Maradona. «Gli impegni europei portano via tantissime energie. Sia a livello fisico sia a livello mentale. Sono partite infinite che durano cinque-sei giorni. Il recupero è molto difficile anche perché la tensione nell’ambiente è particolarmente elevata. Per questa ragione ...

