Sabaudia Funerali di Marco Gianni | in tanti per l’ultimo saluto Emergono nuovi retroscena sull’omicidio

(Di domenica 16 aprile 2023)– Con una cerimonia laica due comunità, Pontinia e, ancora sotto shock, sabato pomeriggio hanno voluto dare l’estremo, l’imprenditore florovivastico di 31 anni ma anche giocatore e tecnico di pallamano freddato giovedì pomeriggio con cinque colpi di fucile all’interno del vivaio di famiglia in via del Villaggio a Borgo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sabaudia / Funerali di Marco Gianni, in tanti per l’ultimo saluto. Emergono nuovi retroscena dell’omicidio - News_24it : SABAUDIA – Si sono tenuti questa mattina presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Sabaudia i funerali del gi… -

... negli anni Novanta, erano state messe in rete le realtà di San Felice Circeo,e le Isole ... Idi Fiorella Battaglia verranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di ...... negli anni Novanta, erano state messe in rete le realtà di San Felice Circeo,e le Isole ... Idi Fiorella Battaglia verranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di ...

Sabaudia / Funerali di Marco Gianni, in tanti per l'ultimo saluto ... Temporeale Quotidiano

La società Handball Club Pontinia informa che oggi alle 15:30 è in programma l’ultimo saluto a Marco Gianni, il ragazzo di 31 anni ucciso all’interno del vivaio in cui lavorava a Sabaudia da un 33enne ...La società Handball Club Pontinia informa che oggi alle 15:30 è in programma l’ultimo saluto a Marco Gianni, il ragazzo di 31 anni ucciso all’interno del vivaio in cui lavorava a Sabaudia da un 33enne ...