Russia | Della Vedova +Eu | ' Meloni o ministri spieghino in Parlamento'

Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Siamo stati i primi a presentare un'interrogazione sulla fuga di Uss. Meloni ieri dall'Africa ci ha detto che ne parlerà con Nordio. Io vorrei che ne parlasse in Parlamento, perché delle due l'una: o siamo stati 'peracottari', oppure siamo ancora infiltrati dalle spie russe che sono piaciute a qualche governo del recente passato". Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova intervenendo all'Assemblea del partito. "C'è interrogazione parlamentare, Meloni mandi Nordio, Piantedosi o venga direttamente lei a spiegare questa vicenda che ci ha esposto al pubblico ludibrio", ha concluso Della Vedova.

