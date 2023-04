(Di domenica 16 aprile 2023) Holgerha visto sfumare il titolo al Rolex Monte - Carlo Masters quando il suo secondo trionfo in questa categoria di tornei sembrava a un passo. La finale persa contro Andrey Rublev ha messo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JoyceCorb : Invece di scrivere “Grazie @janniksin per aver costretto a quasi 3 ore di lotta #Rune che aveva disintegrato Medve… - Giuliaa_cozza : @darksa0irse Rileggi quello che hai scritto e vedi di darti una bella svegliata, fai schifo e sei vergognosa. L’inv… -

La finale persa contro Andrey Rublev ha messo in luce, ancora una volta, comeriesca a scatenare nel pubblico reazioni forti e contrastanti. Ma, un po' come Daniil Medvedev, non ha bisogno di un ......di Montercarlo contro Holger. Il tennista azzurro ha comunicato sui social la triste notizia figlia dei problemi fisici (lesione muscolare) vissuti Berrettini forfait a Montecarlo, il...Nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il danesenegli ottavi. Cosa ha detto Matteo Berrettini Sul suo profilo Instagram il tennista ha scritto unin inglese: 'Non so da dove ...

Rune, messaggio chiaro ai tifosi: "Vi rispetto, dovete rispettare me" SuperTennis

Holger Rune ha visto sfumare il titolo al Rolex Monte-Carlo Masters quando il suo secondo trionfo in questa categoria di tornei sembrava a un ...Rune si è quindi soffermato su uno dei momenti chiave della finale di Monte Carlo. "Ero in vantaggio sul 4-1, e avevo la possibilità di un nuovo break su Rublev. Ero in controllo, ma non sono riuscito ...