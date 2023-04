Rugby | Top 10 | il Cus Torino vince e riapre la corsa salvezza

(Di domenica 16 aprile 2023) Sila, con il Cusche ha battuto nettamente i Lyons Piacenza e ora è a un solo punto dal Mogliano con una giornata da giocare. I posticipi odierni, poi, hanno visto le vittorie di Rovigo e Padova, con le prime due della classe che si confermano tali. Partiamo, dunque, dal fondo. Dal Cuschela. Nonostante la meta di Aloè dopo un solo minuto di gioco, infatti, i piemontesi non demordono, reggono il primo tempo e chiudono il discorso nell’ultima parte del match, quando marcano le mete con Sangiorgi, Reeves e Pedicini in soli 4 minuti. Vittorie nette, invece, per Petrarca Padova e Rovigo, con le due formazioni che si confermano al vertice della classifica. L’ultima giornata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportInTV_IT : Top 10 di Rugby 2022/2023: la 17a giornata su Eleven Sports e Rai Sport - onrugby_it : Weekend ricco di rugby tra Sei nazioni femminile, URC, Top 10 e molto altro - labrosport : ?? Per la contemporaneità con il match di TOP 10 tra la prima squadra degli emiliani e il Valorugby. - delinquenzanews : Il numero di marzo/aprile 2023 di Ovalmente è pronto, ci troverete: Raineri, Fusco, Moreno Molla, All Blacks, Rugb… -

E' un accesso storico alle semifinali scudetto per l'HBS Colorno. La vittoria odierna con bonus sulCalvisano, sommata alla contemporanea sconfitta delle Fiamme Oro a Reggio Emilia, porta i Biancorossi a +6 punti in classifica sui cremisi a un turno dalla fine della fase regolare. Ciò ...Lo scrive Le Parisien che fa presente come lo sciopero abbia impattato anche sulla14 , competizione di, andata in onda nello stesso modo. La gara è decisiva per la Ligue 1 con i parigini ...... che vede in campo Milan, Napoli e Inter, ma anche la Premier League e gli altricampionati europei. Protagonista anche il tennis con le semifinali di Montecarlo, che si tinge d'azzurro, il...

Rugby - Top 10: Valorugby e Colorno ai playoff, finisce il sogno ... OnRugby

Si riapre la corsa salvezza, con il Cus Torino che ha battuto nettamente i Lyons Piacenza e ora è a un solo punto dal Mogliano con una giornata da giocare. I posticipi odierni, poi, hanno visto le vit ...Viadana Ultimi 160 minuti della stagione 2022-2023 per il Rugby Viadana 1970, che nella 17esima giornata del Peroni Top10, andrà ad affrontare allo Stadio ...