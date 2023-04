Rublev-Rune oggi | Finale ATP Montecarlo 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di domenica 16 aprile 2023) Saranno Andreyed Holgera giocarsi il titolo ATP Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato vedremo un nuovo campione dopo i due titoli in fila di Stefanos Tsitsipas, con il russo alla ricerca della prima affermazione a questi livelli ed il danese che vuole dare seguito al successo dello scorso anno a Parigi-Bercy. Per entrambi due semifinali combattutissime, vinte in rimonta. Il numero 6 al mondo era partito male con Taylor Fritz, riuscendo però a venire a capo dello statunitense per poi chiudere al terzo. Stesso copione per il danese, che è riuscito ad imporsi al termine di un durissimo braccio di ferro sul nostro Jannik Sinner. Fino ad ora il bilancio tra i due è in parità, con un successo per parte.è stato il primo ad ottenere il successo negli ottavi di...

In finale Rune affronterà il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, che ha superato l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 5 - 7, 6 - 1, 6 - 3 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco.

Sinner perde la semifinale con Rune, Jannik manca la finale di Montecarlo con Rublev Fanpage.it

Saranno Andrey Rublev ed Holger Rune a giocarsi il titolo ATP Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato vedremo un nuovo campione dopo i due titoli in fila di Stefanos Tsitsipas, con ...Si i ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nell’Atp sulla terra rossa di Montecarlo. L’altoatesino cede in tre set a Holger Rune, che si impone in rimonta e con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5, ...