Rublev batte Rune nella finale del Master 1000 di Montecarlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimon… - FillerNero : RT @WeAreTennisITA: IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimontand… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Andrey #Rublev vince per la prima volta il Masters 1000 di Monte-Carlo. Il russo batte Holger Rune 57 62 75 rimontando… - anto_galli4 : RT @WeAreTennisITA: IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimontand… - acercvtini : RT @WeAreTennisITA: IL GRANDE SUCCESSO DI RUBLEV ?? La terza finale Masters 1000 è quella buona: Rublev batte Rune per 5-7 6-2 7-5 rimontand… -

...in altrettanti Masters 1000 " e a Miami è andato oltre perché ha fatto finale " e quando uno... Il sogno di batterein finale e salire a n.6, eguagliando il best ranking di Matteo ...Un match point che Rune non sbaglia L'altra semifinale In finale c'è Andrey, che ha vinto una maratona non tennistica contro Taylor Fritz. Il numero due di Russianon il miglior Fritz ...Primo Set:si muove meglio, ma la difesa e la profondità di palla di Fritz sono superiori Nei primi cinque giochi dell'incontro vanno in scena tre break : due a favore diche strappa il ...

Atp Montecarlo: Rublev batte Fritz e va in finale Agenzia ANSA

Poi, però, Rublev non è incisivo nel suo turno di battuta e Rune con tre punti consecutivi dal 30-15 conquista il break e dunque il primo set per 7-5. Il russo non ci sta e comincia il secondo set con ...Rune provoca tutti a Montecarlo e persino Sinner perde la calma: a rete glielo fa capire Holger Rune e Jannik Sinner hanno dato vita a una splendida semifinale a Montecarlo. Il… Leggi ...